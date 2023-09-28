Дзюдоисты Бурятии отличились на межрегиональном турнире

Общество, Фото: администрация МО «Кабанский район»

Юные спортсмены завоевали 8 медалей соревнований



С 23 по 24 сентября в Благовещенске проходил межрегиональный турнир детской лиги «Локо-Дзюдо» класса «В». Соревнования собрали представителей всех регионов Дальневосточного федерального округа: были Магадан, Владивосток, Уссурийск, Чита и другие населённые пункты.



Ученики спортивной школы по дзюдо из Кабанского района Бурятии выехали большой командой в составе 11 человек в двух возрастных категориях: спортсмены 2010-2011 года рождения и спортсмены 2012-2013 годов рождения.



В первый день соревнований золотую медаль республике принёс Александр А. в весовой категории до 50 кг. Демид Б. уступил в финале представителю хозяев турнира и занял второе место в весовой категории до 46 кг. На третью ступень пьедестала поднялись девочки: Анастасия И. и Елизавета К.



На второй день соревнований на татами вышли участники 2012-2013 годов рождения. Так в ходе предварительных поединков в финале весовой категории до 42 кг встретились оба представители посёлка Селенгинск: Максим Б. и Никита Л. По итогу встречи Максим забрал «золото», а Никита – «серебро». Также на третью ступеньку пьедестала поднялись Максим Б. (50 кг) и Иван К. (55 кг).



Все чемпионы и призёры тренируются под руководством Антона Фокина, сообщает комитет массовой физической культуры и спорта администрации МО «Кабанский район».

