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Дзюдоисты Бурятии отличились на межрегиональном турнире

Дзюдоисты Бурятии отличились на межрегиональном турнире
Общество,  Фото:администрация МО «Кабанский район»
Юные спортсмены завоевали 8 медалей соревнований

С 23 по 24 сентября в Благовещенске проходил межрегиональный турнир детской лиги «Локо-Дзюдо» класса «В». Соревнования собрали представителей всех регионов Дальневосточного федерального округа: были Магадан, Владивосток, Уссурийск, Чита и другие населённые пункты.

Ученики спортивной школы по дзюдо из Кабанского района Бурятии выехали большой командой в составе 11 человек в двух возрастных категориях: спортсмены 2010-2011 года рождения и спортсмены 2012-2013 годов рождения.

В первый день соревнований золотую медаль республике принёс Александр А. в весовой категории до 50 кг. Демид Б. уступил в финале представителю хозяев турнира и занял второе место в весовой категории до 46 кг. На третью ступень пьедестала поднялись девочки: Анастасия И. и Елизавета К.

На второй день соревнований на татами вышли участники 2012-2013 годов рождения. Так в ходе предварительных поединков в финале весовой категории до 42 кг встретились оба представители посёлка Селенгинск: Максим Б. и Никита Л. По итогу встречи Максим забрал «золото», а Никита – «серебро». Также на третью ступеньку пьедестала поднялись Максим Б. (50 кг) и Иван К. (55 кг).

Все чемпионы и призёры тренируются под руководством Антона Фокина, сообщает комитет массовой физической культуры и спорта администрации МО «Кабанский район».
Бурятия дзюдо спорт Кабанский район

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