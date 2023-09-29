В Бурятии состоится борцовский турнир памяти Геннадия Манжуева

Его проведут в октябре



С 12 по 14 октября в Улан-Удэ состоится республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2006-2007 годов рождения памяти заслуженного работника физической культуры России и Бурятской АССР, мастера спорта СССР международного класса Геннадия Николаевича Манжуева. Соревнования посвятят 75-летию со дня его рождения.



Турнир будет проходить в региональном центре единоборств «Патриот». 12 октября в 10:00 состоится мандатная комиссия. После совещания судейской коллегии с представителями команд, в 17:00 пройдёт жеребьёвка во всех весовых категориях.



13 октября в 8:00 начнётся медицинское освидетельствование и взвешивание участников в весовых категориях: 42 кг, 48 кг, 55 кг, 65 кг и 80 кг. С 10:00 стартуют предварительные и полуфинальные встречи в этих весовых категориях. В 17:00 планируется провести церемонию открытия турнира. В 18:00 состоятся финалы и награждение.



13 октября с 8:00 пройдут взвешивания спортсменов в весовых категориях: 45 кг, 51 кг, 60 кг, 71 кг, 92 кг и 110 кг. С 11:00 начнутся предварительные и полуфинальные встречи в этих весовых категориях. В 16:00 будут проведены утешительные встречи и финалы, а затем награждение участников.



Возрастное ограничение: 6+.

