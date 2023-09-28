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В отдалённом районе Бурятии в отдел культуры подбросили щенят

В отдалённом районе Бурятии в отдел культуры подбросили щенят
Общество,  Фото:vk.com/baunt1
Собачкам ищут владельцев

Специалисты отдела культуры села Багдарин Бунтовского района Бурятии, придя сегодня утром на работу, обнаружили щенят-подкидышей. Теперь пушистикам ищут заботливых владельцев.

- Сложно, да и невозможно понять людей, которые так безжалостно и жестоко поступают с беспомощными четвероногими малышами, варварски выбрасывая их на мороз и голод! Мы просим откликнуться неравнодушных людей и помочь пристроить маленьких хвостатиков. Беззащитные пушистики очень срочно нуждаются в хозяине и доме, ведь уже на днях будет мороз, - написали на странице Бунтовскго района Бурятии в соцсети.

Каждому, кто возьмёт ответственность и заботу за щенка, обещают вручить подарок.

Забрать собачек можно по адресу: с. Багдарин, ул. Комсомольская, 8.
собаки

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