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В Бурятии завершается капремонт моста через реку Аргада

В Бурятии завершается капремонт моста через реку Аргада
Общество,  Фото:минтранс РБ
Он готов на 90%

В Курумканском районе завершается капремонт моста через реку Аргада. На сегодня завершены работы по устройству опор и ледорезов, пролётного строения, укладке настила и противопожарных площадок, - сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.

В ближайшие дни ожидается поставка металлического ограждения моста и его установка. Подрядчик приступил к устройству дорожной одежды. Ввести в эксплуатацию мост через реку Аргада на автодороге Барагхан-Харгана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется в октябре этого года.

Подготовка к капитальному ремонту моста через реку Аргада на автомобильной дороге Барагхан-Харгана в Курумканском районе началась ещё в 2019 году, когда районной администрацией было принято решение о проведении капремонта ввиду аварийного состояния, была разработана проектно-сметная документация, пройдена госэкспертиза. Непосредственно к работам подрядная организация этой весной. Проектом предусмотрен и капитальный ремонт подходов, земполотна и устройство деревянного лестничного схода.

- Совместная работа администрации и министерства транспорта Бурятии позволила включить мост в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги», Курумканский район получил финансирование более 26 млн. руб. Жители сельского поселения Барагхан очень ждут открытия моста, - рассказал глава Курумканского района Леонид Будаев.

Мост имеет очень важное значение для жителей улуса Харгана, именно он связывает село с «большой землёй» - региональной дорогой Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Жители села Барагхан по нему ездят к сенокосным участкам и фермерским хозяйствам. Уже в этом году мост будет введён в эксплуатацию.
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