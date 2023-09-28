В Бурятии завершается капремонт моста через реку Аргада

Общество, Фото: минтранс РБ

Он готов на 90%



В Курумканском районе завершается капремонт моста через реку Аргада. На сегодня завершены работы по устройству опор и ледорезов, пролётного строения, укладке настила и противопожарных площадок, - сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.



В ближайшие дни ожидается поставка металлического ограждения моста и его установка. Подрядчик приступил к устройству дорожной одежды. Ввести в эксплуатацию мост через реку Аргада на автодороге Барагхан-Харгана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется в октябре этого года.



Подготовка к капитальному ремонту моста через реку Аргада на автомобильной дороге Барагхан-Харгана в Курумканском районе началась ещё в 2019 году, когда районной администрацией было принято решение о проведении капремонта ввиду аварийного состояния, была разработана проектно-сметная документация, пройдена госэкспертиза. Непосредственно к работам подрядная организация этой весной. Проектом предусмотрен и капитальный ремонт подходов, земполотна и устройство деревянного лестничного схода.



- Совместная работа администрации и министерства транспорта Бурятии позволила включить мост в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги», Курумканский район получил финансирование более 26 млн. руб. Жители сельского поселения Барагхан очень ждут открытия моста, - рассказал глава Курумканского района Леонид Будаев.



Мост имеет очень важное значение для жителей улуса Харгана, именно он связывает село с «большой землёй» - региональной дорогой Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Жители села Барагхан по нему ездят к сенокосным участкам и фермерским хозяйствам. Уже в этом году мост будет введён в эксплуатацию.

