В Улан-Удэ властям пришлось ремонтировать опасные «ливнёвки» вместо подрядчиков

Коммунальщикам пришлось проделать большую работу, восстанавливая ливневые канализации практически с нуля. Они укладывали дорожные плиты, ремонтировали лотки и меняли чугунные решётки.



- Сейчас осталось доделать только ливнёвку на Балтахинова, – рассказал специалист КБУ Игорь Никоноров.



Во время капитального ремонта там поверх существующей установили новую и не закрепили её. Из-за интенсивного движения асфальт вокруг водоприёмника начал разрушаться и решётки стали «подпрыгивать».



Специалисты убрали установленное сверху сооружение и демонтировали старые дорожные плиты с водоприёмными отверстиями. Ливнёвку поднимут до уровня дорожного полотна и прикрепят к плитам, а после прочистят её каналопромывочной машиной.



