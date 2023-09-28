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В Улан-Удэ властям пришлось ремонтировать опасные «ливнёвки» вместо подрядчиков

В Улан-Удэ властям пришлось ремонтировать опасные «ливнёвки» вместо подрядчиков
Общество,  Фото:КГХ
Их восстанавливали практически с нуля

В администрации Улан-Удэ рассказали о ремонте ливневых канализаций, на плачевное состояние которых обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Всего их пять – на улицах Мокрова, Терешковой, Сахьяновой и Балтахинова, а также на проспекте Автомобилистов.

Иван Толстихин – и. о. директора комбината по благоустройству, который отвечает за городские «ливнёвки», пояснил: ранее сотрудники КБУ обследовали их во время комиссионных выездов. Привести всё в порядок должны были подрядчики, повредившие дождеприёмники при капитальном ремонте дорог.

- Мы уведомляли их и ждали от них действий. В итоге приняли решение отремонтировать всё самостоятельно и не надеяться на подрядчиков, – рассказали исполняющий обязанности руководителя учреждения.

 
Коммунальщикам пришлось проделать большую работу, восстанавливая ливневые канализации практически с нуля. Они укладывали дорожные плиты, ремонтировали лотки и меняли чугунные решётки.

- Сейчас осталось доделать только ливнёвку на Балтахинова, – рассказал специалист КБУ Игорь Никоноров.

Во время капитального ремонта там поверх существующей установили новую и не закрепили её. Из-за интенсивного движения асфальт вокруг водоприёмника начал разрушаться и решётки стали «подпрыгивать».

Специалисты убрали установленное сверху сооружение и демонтировали старые дорожные плиты с водоприёмными отверстиями. Ливнёвку поднимут до уровня дорожного полотна и прикрепят к плитам, а после прочистят её каналопромывочной машиной.

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