В Улан-Удэ властям пришлось ремонтировать опасные «ливнёвки» вместо подрядчиков

В администрации Улан-Удэ рассказали о ремонте ливневых канализаций, на плачевное состояние которых обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Всего их пять – на улицах Мокрова, Терешковой, Сахьяновой и Балтахинова, а также на проспекте Автомобилистов.
Иван Толстихин – и. о. директора комбината по благоустройству, который отвечает за городские «ливнёвки», пояснил: ранее сотрудники КБУ обследовали их во время комиссионных выездов. Привести всё в порядок должны были подрядчики, повредившие дождеприёмники при капитальном ремонте дорог.
- Мы уведомляли их и ждали от них действий. В итоге приняли решение отремонтировать всё самостоятельно и не надеяться на подрядчиков, – рассказали исполняющий обязанности руководителя учреждения.
Коммунальщикам пришлось проделать большую работу, восстанавливая ливневые канализации практически с нуля. Они укладывали дорожные плиты, ремонтировали лотки и меняли чугунные решётки.
- Сейчас осталось доделать только ливнёвку на Балтахинова, – рассказал специалист КБУ Игорь Никоноров.
Во время капитального ремонта там поверх существующей установили новую и не закрепили её. Из-за интенсивного движения асфальт вокруг водоприёмника начал разрушаться и решётки стали «подпрыгивать».
Специалисты убрали установленное сверху сооружение и демонтировали старые дорожные плиты с водоприёмными отверстиями. Ливнёвку поднимут до уровня дорожного полотна и прикрепят к плитам, а после прочистят её каналопромывочной машиной.
- Сейчас осталось доделать только ливнёвку на Балтахинова, – рассказал специалист КБУ Игорь Никоноров.
Во время капитального ремонта там поверх существующей установили новую и не закрепили её. Из-за интенсивного движения асфальт вокруг водоприёмника начал разрушаться и решётки стали «подпрыгивать».
Специалисты убрали установленное сверху сооружение и демонтировали старые дорожные плиты с водоприёмными отверстиями. Ливнёвку поднимут до уровня дорожного полотна и прикрепят к плитам, а после прочистят её каналопромывочной машиной.