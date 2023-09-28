В Баунтовском районе совершат ещё 8 перелётов
Баунтовский эвенкийский район получит из республиканского бюджета дополнительные средства на реализацию пассажирских авиаперевозок. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- По запросу местных жителей в октябре и ноябре продлеваем авиаперевозки ещё на 8 перелётов по направлениям Усть-Джилинда – Варваринский, Варваринский – Багдарин, Багдарин – Уакит. Для этого направим порядка 20,5 млн рублей. Главное, чтобы у людей был доступ к «большой земле» до установления в районе дорожного сообщения, - отметил Алексей Цыденов.
По информации пресс-службы правительства РБ, на сегодняшний день администрация Баунтовского эвенкийского района и АО «АК Баргузин» подписали соглашение на выполнение воздушных перевозок пассажиров на вертолётах Ми-8АМТ. Перевозка пассажиров по маршрутам Усть-Джилинда – Варваринский, Варваринский – Багдарин, Багдарин – Уакит и обратно выполняется с 22 июня 2023 года и будет продлена до ноября текущего года. Для этого требуются дополнительные средства в размере 20,5 млн рублей.
Району Бурятии выделят допсредства для пассажирских авиаперевозок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Школьный этап проводится среди учащихся 4-11 классов
Среди них «Космонавт» и «Душа Сибири»
В республике воспитателей поздравили с профессиональным праздником
Спортсмены успешно выступили на кубке России и всероссийских соревнованиях
В Баунтовском районе совершат ещё 8 перелётов
На одного такого специалиста приходится 15 ребятишек
Людям, стоящим в очереди на жильё, дадут временное
Работа выполнялась в рамках конкурса
Их направят КМНС уже в следующем году
Тысячный пациент из столицы Бурятии в подарок получил тонометр
Люди рассказали о своих проблемах
Она течёт из кранов уже месяц
В «Водоканале» объяснили, как оно попадает на очистные
Свет там отключили из-за долгов
Об этом заявили депутаты Горсовета