Району Бурятии выделят допсредства для пассажирских авиаперевозок

В Баунтовском районе совершат ещё 8 перелётов



Баунтовский эвенкийский район получит из республиканского бюджета дополнительные средства на реализацию пассажирских авиаперевозок. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.



- По запросу местных жителей в октябре и ноябре продлеваем авиаперевозки ещё на 8 перелётов по направлениям Усть-Джилинда – Варваринский, Варваринский – Багдарин, Багдарин – Уакит. Для этого направим порядка 20,5 млн рублей. Главное, чтобы у людей был доступ к «большой земле» до установления в районе дорожного сообщения, - отметил Алексей Цыденов.



По информации пресс-службы правительства РБ, на сегодняшний день администрация Баунтовского эвенкийского района и АО «АК Баргузин» подписали соглашение на выполнение воздушных перевозок пассажиров на вертолётах Ми-8АМТ. Перевозка пассажиров по маршрутам Усть-Джилинда – Варваринский, Варваринский – Багдарин, Багдарин – Уакит и обратно выполняется с 22 июня 2023 года и будет продлена до ноября текущего года. Для этого требуются дополнительные средства в размере 20,5 млн рублей.



