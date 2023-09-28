Ушуисты Бурятии завоевали 39 медалей в Санкт-Петербурге

Общество, Фото: спортивная школа №18

Спортсмены успешно выступили на кубке России и всероссийских соревнованиях



39 медалей: 23 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых – с таким результатом с кубка России и всероссийских соревнований по ушу вернулась спортивная школа №18 «Золотой дракон» города Улан-Удэ.



Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, большинство спортсменов отличились сразу несколькими наградами. Так, Анна Леонова завоевала четыре золотых и бронзовую медали кубка страны среди взрослых. Ещё пятью медалями, преимущественно золотыми, среди юниоров отличились Амгалан Ж. и Алдар Д. У Алдара – 4 «золота» и 1 «серебро», у Амгалана – 3 «золота» и 2 «серебра».



Четыре раза взойти на пьедестал соревнований удалось Валерии П. и Дарье Т. У спортсменок поровну по 2 золотых и 2 серебряных наград.



Комплект медалей: «золото», «серебро», «бронза» - собрал Никита К. Мария У. дважды стала первой и третьей среди девушек 12-14 лет.



Двойным успехом соревнования завершились для Елизаветы Т., Андрея К., Анны Б. и Александра Б. Подняться на высшую ступень пьедестала сумели Захар Ж. и София Б.



Отметим, соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 19 по 24 сентября. Бороться за главные награды состязаний приехали более 650 спортсменов из 40 регионов страны.

