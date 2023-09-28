Новые требования должны облегчить работу проектировщиков и украсить город
В Улан-Удэ вводятся новые требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства. Решение было принято депутатами горсовета на сессии, 27 сентября.
Проще говоря, новые дома будут строиться по единому архитектурному дизайну – например, цвету и материалу фасада здания. Новые требования должны облегчить работу проектировщиков, и в целом придать городу культурный красивый облик.
- Согласно федеральному закону №602 местные самоуправления могут руководствоваться архитектурным обликом города. Это говорит о том, что архитектура будет согласовывать облик центральной части города, всех фасадов, крылец, пандусов и кровли. Таким образом, мы можем добиться придать городу красивый культурный облик. Раньше такой возможности не было, - прокомментировал председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Василий Цыремпилов.
Теперь по городу ограждения должны располагаться по границам земельного участка и по высоте не должны превышать 1,5 метра. При наличии ограждения они выполняются из металлических конструкций и окрашиваются чёрным или тёмно-серым цветом.
При отделке фасадов и цоколей необходимо использовать дерево (планкен, деревянные панели), плитку из натурального камня (травертин, песчаник, гранит), плитку из декоративного камня, клинкерный облицовочный кирпич, фасадную клинкерную плитку, фасадные композитные алюминиевые, стальные панели и керамогранит. Цвет фасада и цоколя должны быть в бежевом, белом, сером и коричневым цветах.
Стоит отметить, что требование будет касаться строительства новых домов.
В Улан-Удэ новые дома начнут строить по единому архитектурному дизайну
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