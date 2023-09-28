Бурятия присоединится к всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе

В прошлом году от республики участвовало 36 команд



По всей стране дан старт всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе «Человек идущий». Присоединится к единомышленникам здорового образа жизни можно и жителям Бурятии.



- 36 команд в прошлом году поддержали эти соревнования, ведь ходьба – самый доступный вид физической активности. А значит в неё можно подключить коллег, одноклубников, товарищей и членов семьи, - поделился министр спорта РБ Иван Козырев.



«Человек идущий» пройдёт в два этапа: с 26 сентября по 10 октября – регистрация, формирование команд, обучение; с 15 октября по 15 ноября – собственно сами соревнования.



В соревнованиях могут принять участие:

- семейные команды (численностью от 5 до 50 человек);

- групп ЗОЖ и команды пенсионеров (от 10 до 50 человек);

- студенческие, муниципальные или корпоративные команды (от 20 до 50 человек).



- Участники скачивают и регистрируются в мобильном приложении «Человек идущий» (0+), которое в реальном времени осуществляет подсчёт шагов каждого участника и формирует рейтинги команд, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

