В прошлом году от республики участвовало 36 команд
По всей стране дан старт всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе «Человек идущий». Присоединится к единомышленникам здорового образа жизни можно и жителям Бурятии.
- 36 команд в прошлом году поддержали эти соревнования, ведь ходьба – самый доступный вид физической активности. А значит в неё можно подключить коллег, одноклубников, товарищей и членов семьи, - поделился министр спорта РБ Иван Козырев.
«Человек идущий» пройдёт в два этапа: с 26 сентября по 10 октября – регистрация, формирование команд, обучение; с 15 октября по 15 ноября – собственно сами соревнования.
В соревнованиях могут принять участие:
- семейные команды (численностью от 5 до 50 человек);
- групп ЗОЖ и команды пенсионеров (от 10 до 50 человек);
- студенческие, муниципальные или корпоративные команды (от 20 до 50 человек).
- Участники скачивают и регистрируются в мобильном приложении «Человек идущий» (0+), которое в реальном времени осуществляет подсчёт шагов каждого участника и формирует рейтинги команд, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия присоединится к всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе
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