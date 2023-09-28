Глава Бурятии наградил педагогов дошкольного образования

В республике воспитателей поздравили с профессиональным праздником
В Бурятии в рамках празднования Дня дошкольного работника лучшие педагоги дошкольного образования получили ведомственные награды. Вручил награды и поздравил всех причастных к празднику в среду, 27 сентября, глава республики Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Лучшие педагогические работники получили ведомственные знаки отличия министерства просвещения Российской Федерации, почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия», а также грамоты и медали за многолетний добросовестный труд:
1. За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования ведомственным знаком отличия министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» награждается Черных Вера Геннадьевна, воспитатель Детского сада № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ»;
2. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Базаровой Галине Васильевне, воспитателю Детского сада № 52 «Ая-ганга» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ;
3. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Матвеевской Лилии Михайловне, заведующему детским садом «Тополек» г. Бабушкин Кабанского района;
4. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Гуржаповой Дулме Викторовне, заведующему Харацайским детским садом «Теремок» Закаменского района;
5. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Спиридоновой Наталье Мансуровне, воспитателю Унэгэтэйского детского сада «Колосок» Заиграевского района;
6. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Сороковиковой Наталье Михайловне, воспитателю Аршанского детского сада «Ручеёк» Тункинского района;
7. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Цыреновой Розе Болотовне, заведующему Дырестуйским детским садом «Буратино» Джидинского района;
8. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования Почетной грамотой министерства просвещения Российской Федерации награждается Токарева Татьяна Сергеевна, воспитатель детского сада «Колосок» Тарбагатайского района;
9. За значительный вклад в развитие системы образования Республики Бурятия и высокий профессионализм почётное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» присвоено Хубраковой Санжидме Галшиевне, воспитателю старшей дошкольной группы Баянгольской средней общеобразовательной школы Баргузинского района;
10. За значительный вклад в развитие системы образования Республики Бурятия и высокий профессионализм почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Бурятия» присвоено Дашиевой Бальжиме Бальжинимаевне, заведующему Иройским детским садом «Одуванчик», Селенгинский район;
11. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Бадмаева Ольга Алексеевна, воспитатель Хоринского детского сада «Березка» Хоринского района;
12. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Барабошина Зоя Дмитриевна, воспитатель детского сада № 7 «Солнышко» Кяхтинского района;
13. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Данилова Эржена Васильевна, воспитатель детского сада «Рябинка» Иволгинского района;
14. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Быкова Идея Николаевна, учитель - логопед Турунтаевского детского сада «Росинка» Прибайкальского района;
15. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Кусаинова Светлана Дугаровна, воспитатель дошкольной группы Ширингинской средней общеобразовательной школы Еравнинского района;
16. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Намсараева Ханда Цырендылыковна, воспитатель дошкольной группы Ульзытуйской средней общеобразовательной школы Кижингинского района;
17. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Петрова Татьяна Андреевна, музыкальный руководитель Детского сада «Подснежник» Бичурского района.
18. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Нимбуева Сойзонма Нимбуевна, преподаватель преподавателя кафедры дошкольного образования Бурятского республиканского педагогического колледжа.
19. За многолетний и добросовестный труд в сфере образования почётной грамотой министерства образования и науки Республики Бурятия награждена Горюнова Марина Анатольевна, воспитатель частного дошкольного образовательного учреждения «Киндер плюс»;
20. За плодотворный и добросовестный труд в сфере образования благодарственным письмом министерства образования и науки Республики Бурятия награждена Ахмедьянова Оксана Юрьевна, воспитатель частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Никитка»;
21. За плодотворный и добросовестный труд в сфере образования Благодарственным письмом министерства образования и науки Республики Бурятия награждена Бугай Алёна Алексеевна, заведующий частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – Детский сад «Страна чудес»;
22. За плодотворный и добросовестный труд в сфере образования Благодарственным письмом министерства образования и науки Республики Бурятия награждена Пермякова Анастасия Николаевна, воспитатель частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – Детский сад «Страна чудес»
Глава Бурятии наградил педагогов дошкольного образования
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Школьный этап проводится среди учащихся 4-11 классов
Среди них «Космонавт» и «Душа Сибири»
В республике воспитателей поздравили с профессиональным праздником
Спортсмены успешно выступили на кубке России и всероссийских соревнованиях
В Баунтовском районе совершат ещё 8 перелётов
На одного такого специалиста приходится 15 ребятишек
Людям, стоящим в очереди на жильё, дадут временное
Работа выполнялась в рамках конкурса
Их направят КМНС уже в следующем году
Тысячный пациент из столицы Бурятии в подарок получил тонометр
Люди рассказали о своих проблемах
Она течёт из кранов уже месяц
В «Водоканале» объяснили, как оно попадает на очистные
Свет там отключили из-за долгов
Об этом заявили депутаты Горсовета