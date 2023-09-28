Глава Бурятии наградил педагогов дошкольного образования

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В республике воспитателей поздравили с профессиональным праздником



В Бурятии в рамках празднования Дня дошкольного работника лучшие педагоги дошкольного образования получили ведомственные награды. Вручил награды и поздравил всех причастных к празднику в среду, 27 сентября, глава республики Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства РБ.



Лучшие педагогические работники получили ведомственные знаки отличия министерства просвещения Российской Федерации, почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия», а также грамоты и медали за многолетний добросовестный труд:

1. За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования ведомственным знаком отличия министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» награждается Черных Вера Геннадьевна, воспитатель Детского сада № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ»;

2. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Базаровой Галине Васильевне, воспитателю Детского сада № 52 «Ая-ганга» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ;

3. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Матвеевской Лилии Михайловне, заведующему детским садом «Тополек» г. Бабушкин Кабанского района;

4. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Гуржаповой Дулме Викторовне, заведующему Харацайским детским садом «Теремок» Закаменского района;

5. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Спиридоновой Наталье Мансуровне, воспитателю Унэгэтэйского детского сада «Колосок» Заиграевского района;

6. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Сороковиковой Наталье Михайловне, воспитателю Аршанского детского сада «Ручеёк» Тункинского района;

7. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Цыреновой Розе Болотовне, заведующему Дырестуйским детским садом «Буратино» Джидинского района;

8. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования Почетной грамотой министерства просвещения Российской Федерации награждается Токарева Татьяна Сергеевна, воспитатель детского сада «Колосок» Тарбагатайского района;

9. За значительный вклад в развитие системы образования Республики Бурятия и высокий профессионализм почётное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» присвоено Хубраковой Санжидме Галшиевне, воспитателю старшей дошкольной группы Баянгольской средней общеобразовательной школы Баргузинского района;

10. За значительный вклад в развитие системы образования Республики Бурятия и высокий профессионализм почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Бурятия» присвоено Дашиевой Бальжиме Бальжинимаевне, заведующему Иройским детским садом «Одуванчик», Селенгинский район;

11. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Бадмаева Ольга Алексеевна, воспитатель Хоринского детского сада «Березка» Хоринского района;

12. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Барабошина Зоя Дмитриевна, воспитатель детского сада № 7 «Солнышко» Кяхтинского района;

13. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Данилова Эржена Васильевна, воспитатель детского сада «Рябинка» Иволгинского района;

14. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Быкова Идея Николаевна, учитель - логопед Турунтаевского детского сада «Росинка» Прибайкальского района;

15. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Кусаинова Светлана Дугаровна, воспитатель дошкольной группы Ширингинской средней общеобразовательной школы Еравнинского района;

16. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Намсараева Ханда Цырендылыковна, воспитатель дошкольной группы Ульзытуйской средней общеобразовательной школы Кижингинского района;

17. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Петрова Татьяна Андреевна, музыкальный руководитель Детского сада «Подснежник» Бичурского района.

18. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждена Нимбуева Сойзонма Нимбуевна, преподаватель преподавателя кафедры дошкольного образования Бурятского республиканского педагогического колледжа.

19. За многолетний и добросовестный труд в сфере образования почётной грамотой министерства образования и науки Республики Бурятия награждена Горюнова Марина Анатольевна, воспитатель частного дошкольного образовательного учреждения «Киндер плюс»;

20. За плодотворный и добросовестный труд в сфере образования благодарственным письмом министерства образования и науки Республики Бурятия награждена Ахмедьянова Оксана Юрьевна, воспитатель частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Никитка»;

21. За плодотворный и добросовестный труд в сфере образования Благодарственным письмом министерства образования и науки Республики Бурятия награждена Бугай Алёна Алексеевна, заведующий частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – Детский сад «Страна чудес»;

22. За плодотворный и добросовестный труд в сфере образования Благодарственным письмом министерства образования и науки Республики Бурятия награждена Пермякова Анастасия Николаевна, воспитатель частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – Детский сад «Страна чудес»



