Школьный этап проводится среди учащихся 4-11 классов
27 сентября, в первый день школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, ребята Бурятии проверили свои знания по экологии. Участником школьного этапа может стать любой желающий учащийся 4−11 классов. Победители и призёры заключительного этапа имеют право поступления в вузы без вступительных испытаний.
Всероссийская олимпиада школьников проводится в Бурятии по 22 предметам в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный, с 27 сентября по 1 ноября этого года.
Следующим предметом, которым 28-29 сентября продолжается школьный этап олимпиады, стал французский язык, а 29 сентября станет физика, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии стартовала всероссийская олимпиада школьников
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