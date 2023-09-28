В Бурятии стартовала всероссийская олимпиада школьников

Школьный этап проводится среди учащихся 4-11 классов



27 сентября, в первый день школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, ребята Бурятии проверили свои знания по экологии. Участником школьного этапа может стать любой желающий учащийся 4−11 классов. Победители и призёры заключительного этапа имеют право поступления в вузы без вступительных испытаний.



Всероссийская олимпиада школьников проводится в Бурятии по 22 предметам в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный, с 27 сентября по 1 ноября этого года.



Следующим предметом, которым 28-29 сентября продолжается школьный этап олимпиады, стал французский язык, а 29 сентября станет физика, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

