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Жительницу Бурятии седьмой год переселяют из дома-развалюхи

Жительницу Бурятии седьмой год переселяют из дома-развалюхи
Общество,  Фото:ОНФ
Она уже боится оставаться в ветхой постройке

В региональном отделении Народного фронта рассказали о жительнице северобайкальского посёлка Нижнеангарск, которая не может переехать из разваливающегося дома вот уже седьмой год. Деревянной двухквартирной постройке почти сто лет.

Крыша дома давно прохудилась и может рухнуть в любой момент. С неё свисают провода. Труба рассыпается буквально на глазах, а венцы сгнили.

Соседи съехали ещё в 2016 году – им дали новое жильё, а героиня этой истории так ничего и не дождалась. Переселять сельчанку местные власти не торопятся, констатировали общественники.

В соседних квартирах, где уже нет людей, всё течёт и бежит и потому в доме, больше напоминающем избушку на курьих ножках, постоянно царит сырость. Брошенные помещения похожи на пристанище для бездомных. Оставаться там страшно и опасно.

«Фронтовики» обратились в районную прокуратуру. Они попросили надзорное ведомство отреагировать на бездействие местной администрации, которая «не установила разумные сроки переселения».
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