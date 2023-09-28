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В Улан-Удэ волонтёры пытаются спасти умирающего котика

В Улан-Удэ волонтёры пытаются спасти умирающего котика
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
У него сильное обезвоживание и инородный предмет в желудке

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» – новый подопечный. Это котик, оказавшийся на грани жизни и смерти. Волонтёры пытаются спасти его, несмотря на крайне тяжёлое состояние.

- Обезвоживание такое сильное, что даже после четырёх капельниц он лежит высохшей тряпочкой, – рассказали в организации. – Но шанс на жизнь есть – 1 из 100 и мы должны им воспользоваться. Требуется срочная операция – рентген показал инородный предмет в желудке. И делать операцию нельзя – котик её не переживёт.

Сначала зоозащитники хотят максимально стабилизировать состояние четвероногого. Его увезли в ветеринарную клинику, долг перед которой уже перевалил за 300 тысяч рублей. «Мы не объявляем сбор, а просто просим вместе с нами молиться – главное, чтобы он выжил», – добавили в фонде. Тем не менее, при желании организации можно помочь посильной суммой. Все реквизиты для перечисления средств есть на официальной странице «Собаки счастья» во «ВКонтакте».
животные кошки волонтеры

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