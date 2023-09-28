В районной больницы в Бурятии «встала» работа дневного стационара

Он временно остался без медсестры



Жители Джидинского района поинтересовались, когда в центральной районной больнице (ЦРБ) заработает дневной стационар. По словам сельчан, им сейчас «элементарно негде поставить капельницу».



Ситуацию прокомментировали в Минздраве РБ. Как выяснилось, в отделении пока там просто нет медсестры.



- Дневной стационар работает по всему Джидинскому району – в ЦРБ, врачебных амбулаториях, ФАПах, а также на дому, – приводят комментарий ведомства в группе «Джида-инфо.24/7». – Медицинская сестра отсутствует из-за болезни. В ближайшее время вместо неё выйдет другой работник.



