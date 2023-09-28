За сутки главный приток Байкала прибавился сразу на 6 сантиметров
Селенга в столице Бурятии, которая опять начала подниматься на этой неделе, повысилась ещё на 6 сантиметров – до 127. Уда, наоборот, отступила на два. Сейчас её уровень – 155.
Топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно, а для выхода обеих рек на пойму требуется 230. Байкал прибавился на 1 см – до 457,18 метра по тихоокеанской системе высот.
В столице Бурятии резко поднялась Селенга
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