В столице Бурятии резко поднялась Селенга

За сутки главный приток Байкала прибавился сразу на 6 сантиметров



Селенга в столице Бурятии, которая опять начала подниматься на этой неделе, повысилась ещё на 6 сантиметров – до 127. Уда, наоборот, отступила на два. Сейчас её уровень – 155.



Топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно, а для выхода обеих рек на пойму требуется 230. Байкал прибавился на 1 см – до 457,18 метра по тихоокеанской системе высот.