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«Это что такое происходит?»: В Бурятии жителей села возмутило меню в школьной столовой

«Это что такое происходит?»: В Бурятии жителей села возмутило меню в школьной столовой
Общество,  Фото:Pixabay.com
Родители недовольны, что их детей постоянно кормят колбасой

Жители заиграевского посёлка Онохой потребовали разобраться с питанием в школе № 1. Мать одного из учеников возмутило меню в столовой. Своё недовольство по этому поводу она высказала в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

- Это что такое происходит в школьной столовой? Почему наших детей уже какой день кормят полуфабрикатами? Всё это время дают то пельмени, то сосиски, то колбасу. Колбаса вообще должна быть всего раз в неделю, – негодует мама ученика.

По её мнению, кормить школьников нужно не так.

- Например, первый день – пельмени, второй – тефтели с гречкой, третий – картофельное пюре с рыбной котлетой, четвёртый – лапша и сосиска, а на пятый – обычная котлета и любой гарнир, – добавила сельчанка и попросила принять меры.

В районном управлении образования (РУО) обилие колбасы в рационе объяснили поломкой жарочного шкафа, в котором до недавнего времени готовили те же тефтели и котлеты.

- Сгорел ТЭН, необходима замена терморегуляторов – они перегорели. Неисправность пока не устранена. Планируем сделать это до 2 октября. Пока столовая переведена на работу с полуфабрикатами, которые готовят с помощью электропечей, – рассказали в РУО. 
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