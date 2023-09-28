Родственники повидались с осуждёнными
В улан-удэнском СИЗО-1 для родственников осуждённых отряда хозяйственного обслуживания прошёл День открытых дверей.
- С гостями учреждения встретился начальник отряда Чингиз Доржиев, который поблагодарил их за участие в жизни осуждённых, оказание моральной поддержки своим родным в период отбывания наказания, отметив положительный рост в вопросах укрепления и поддержания социально полезных связей, необходимых для ресоциализации осуждённых после освобождения из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
После осуждённые смогли провести время со своими родными, в неформальной обстановке, обсудив насущные вопросы и поговорив о планах на будущее.
В улан-удэнском СИЗО-1 прошёл День открытых дверей
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