Также в многоквартирных домах появятся подземные парковки
27 сентября на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов внесли изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. В проекте сообщалось, что теперь парковки в возводимых многоквартирных домах должны быть подземными.
- Введён норматив на обеспечение стояночными местами строящихся жилых зданий. Раньше у нас был норматив – одно машинное место на одну квартиру. А что касается комплексного развития центральной части там особая ситуация: там сделать подземные парковки под самим зданием технически невозможно из-за грунтовых вод, поэтому мы норматив для этих домов уменьшаем. Но в качестве компенсации строятся три многоуровневых парковки на 394 машины каждая. Плюс к этому запланировано обычную парковку, которая находится вблизи автовокзала, поменять на многоуровневую, чтобы эту норму компенсировать, - сказал председатель комитета городского хозяйства, ЖКХ и транспорта Сергей Бурдиков.
Кроме того, в проекте фигурирует изменения о том, что на новых АЗС начнут строить зарядные станции для электромобилей. До конца года по городу планируют возвести семь таких автозаправочных станций.
Сергей Бурдиков отметил, что плюсом к этому, планируется строительство многофункциональных световых опор с возможностью зарядки электромобилей, мобильных телефонов, солнечных батарей и раздачей Wi-Fi.
В Улан-Удэ новые АЗС планируют снабдить зарядками для электромобилей
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