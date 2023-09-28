В самой большой школе Улан-Удэ «потушили» пожар





Троих условно пострадавших из здания спасли звенья газодымозащитной службы. Для защиты кровли и перекрытий крыши при помощи пожарной автолестницы были поданы стволы на тушение. Кроме того, были даны две дополнительные вводные для развития тактического мышления должностных лиц оперативного штаба.



Всего в учении приняли участие 39 человек личного состава и 10 единиц техники. Следующая тренировка будет проводиться в учреждении службы исполнения наказаний.







В школе улан-удэнской школе № 8 потушили условный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Согласно вводной, из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в актовом зале. На место незамедлительно были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.- Этот учебный корпус, как объект с массовым пребыванием людей, был выбран для учения не случайно. Данная школа является самой большой в нашем городе, и для чтобы максимально приблизить действия личного состава к реальным условиям, для проведения физической и психологической подготовки, было решено провести тренировку в данной школе, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии (по государственной противопожарной службе) Андрей Боркин.