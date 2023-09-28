Ещё в одном районе Бурятии повалило деревья из-за снега





В Оке между местностью Эра и районным центром – селом Орлик – два десятка деревьев тоже попадали на дорогу от ветра. Их запечатлели на камеру очевидцы, ехавшие мимо утром 26 сентября.

После недавнего снегопада и сильного ветра, которые обрушились на несколько районов Бурятии, ряд населённых пунктов оказался обесточен. Без света остался и тункинский посёлок Монды. Накануне там произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает «Тунка-инфо 24/7».Как выяснилось, мокрый снег налип на провода линий электропередач и они не выдержали. Утром 27 сентября на месте работала бригада РЭС из 18 человек, задействовать пришлось 7 единиц техники. К тому же ветер повалил деревья – они лежали на дороге «Туран – Нилова Пустынь – Хойто-Гол». Проезд к населённым пунктам оказался затруднён.Поскольку произошло всё на территории национального парка (границы района полностью совпадают с границами резервата), властям пришлось ждать разрешения на очистку трассы, где проходят ЛЭП. Уже ближе к вечеру зелёные насаждения оттуда убрали, а электроснабжение пообещали восстановить в ближайшее время.