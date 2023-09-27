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В Улан-Удэ разъяснили ситуацию с выселением пенсионерки из единственной квартиры

В Улан-Удэ разъяснили ситуацию с выселением пенсионерки из единственной квартиры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мэрии сообщили, что за жильё ей заплатили два миллиона рублей

Накануне представители регионального отделения Народного фронта рассказали о пожилой улан-удэнке, которую выселили из двухкомнатной неблагоустроенной квартиры на улице Терешковой. Дом, в котором она проживала, ещё в 2015 году признали аварийным.

Расселить людей должны были до конца 2022-го. Как пояснили общественники, администрация Октябрьского района пообещала предоставить пенсионерке новое жильё. Три года назад в комитете по управлению имуществом недвижимость оценили в 700 тысяч рублей. Однако женщина не согласилась на эту сумму, поскольку в 2012-ом купила квартиру за миллион, утверждали «фронтовики».

Теперь идти ей просто некуда. Улан-удэнка попросила помочь получить свой угол под старость лет. Этой историей даже заинтересовался председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. В следкоме Бурятии уже возбудили уголовное дело о халатности – по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ. В его рамках факту нарушения прав женщины дадут правовую оценку.

Ситуацию прокомментировали в комитете по управлению имуществом и землепользованию городской администрации. Там пояснили, что специалисты оценивают стоимость квартир в рамках программы по переселению из аварийного жилья. После собственникам вручают соглашения об изъятии жилых помещений.

- В течение 90 дней они вправе подписать соглашение или направить свои возражения. Если в течение этого срока соглашение не подписали или отказались, орган, принявший решение об изъятии, обязан обратиться в суд с соответствующим иском, – подчеркнули в КУИ.

Если владелец жилья не согласен с размером возмещения, вопрос нужно решать в судебном порядке. Хозяйка квартиры на улице Терешковой соглашение не подписала, потому сотрудники КУИ подали иск в суд.

- Суд постановил изъять жильё путём выкупа, сумма которого составила два миллиона рублей, прекратить право собственности и выселить ответчика из занимаемого жилого помещения, – подчеркнули в комитете. – Несмотря на неоднократные требования о предоставлении реквизитов для перечисления денег, в том числе – в рамках исполнительного производства, их не предоставили. Комитет выполнил решение суда и зачислил средства на депозит нотариуса, где они хранятся до сих пор. Никаких мероприятий по выселению не проводились, собственник не проживает в изъятой квартире
администрацияУУ аварийное жилье

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