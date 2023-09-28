Существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 сентября по республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +11,+16, местами +4,+9.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +12,+14.
В Улан-Удэ до +14 градусов
Общество, Фото:
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