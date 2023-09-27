Природный парк в Бурятии завалило снегом под конец сентября

Во время недавнего снегопада в Оке между местностью Эра и районным центром – селом Орлик – повалило деревья. Зелёные насаждения, лежавшие на дороге «Орлик – Хужир», запечатлели на камеру очевидцы, ехавшие мимо утром 26 сентября. Около 20 деревьев уже убрали с проезжей части.

В природный парк «Шумак», который находится в отдалённом Окинском районе, пришла зима. Накануне его накрыло снегом. На особо охраняемой природной территории регионального значения выпало более 70 сантиметров осадков.В связи с погодными условиями туристов призвали воздержаться от прогулок в этой местности. Прохождение пеших маршрутов на Шумаке сейчас затруднено, рассказали в БУ «Бурприрода».