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Природный парк в Бурятии завалило снегом под конец сентября

Природный парк в Бурятии завалило снегом под конец сентября
Общество,  Фото:БУ «Бурприрода»
Туристов призвали пока воздержаться от пеших походов

В природный парк «Шумак», который находится в отдалённом Окинском районе, пришла зима. Накануне его накрыло снегом. На особо охраняемой природной территории регионального значения выпало более 70 сантиметров осадков.

В связи с погодными условиями туристов призвали воздержаться от прогулок в этой местности. Прохождение пеших маршрутов на Шумаке сейчас затруднено, рассказали в БУ «Бурприрода».

Во время недавнего снегопада в Оке между местностью Эра и районным центром – селом Орлик – повалило деревья. Зелёные насаждения, лежавшие на дороге «Орлик – Хужир», запечатлели на камеру очевидцы, ехавшие мимо утром 26 сентября. Около 20 деревьев уже убрали с проезжей части.
снег туристы природа

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