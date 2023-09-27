Транспорт с номерами Монголии сможет осуществлять перевозки по территории КНР
Министр дорожно-транспортного развития Монголии Сандагийн Бямбацогт и министр транспорта Китая Ли Сяопэн провели встречу и подписали протокол переговоров по автомобильному транспорту между правительствами двух стран.
Таким образом, монгольские перевозчики смогут осуществлять перевозки по территории и с территории Китая в третьи страны транспортными средствами, зарегистрированными в Монголии. Также можно транспортными средствами, вместимостью больше 8 пассажиров, совершать заказные туристические перевозки в Пекин, Тяньцзинь, Хух-Хото и другие города КНР.
У монгольских перевозчиков появилась возможность осуществлять перевозки автомобильным транспортом из морского порта или в морской порт через территорию Китая.
- В частности, перевозки будут совершать в Европейские страны через территорию Китая, Казахстана и Кыргызстана. В результате расстояние транспортировки из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в Монголию сократится примерно на 1200-1500 км, и в соответствие с этим стоимость доставки и цены на потребительские товары могут снизиться, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монгольские автоперевозчики придут в Китай
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