Туда завезли противогазы и защитную одежду
В столице Бурятии открывают учебно-консультационные пункты (УКП) по гражданской обороне. Они будут работать на базе городских библиотек. Такие появились уже в четырёх филиалах Централизованной библиотечной системы – № 4 в микрорайоне Стеклозавод, № 13 на улице Геологическая, № 19 – на улице Комсомольская и № 24 на проспекте Строителей.
В ближайшее время заработают ещё два – на улице Кабанская и в микрорайоне Загорск. Благодаря этому все желающие смогут узнать, как лучше действовать при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации.
Во время церемонии открытия УКП в библиотеке-филиале № 24 имени Николая Дамдинова на проспекте Строителей председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Валерий Вильдавский отметил: пункты по обучению ГО будут во всех районах Улан-Удэ.
- В мире наблюдается непростая ситуация, поэтому каждый должен знать свои действия при получении определённых сигналов, – подчеркнул он. – В советское время на базе ЖЭУ оформляли уголки гражданской обороны. Сейчас мы всё это возвращаем и, поскольку библиотеки пользуются у населения популярностью, создаём такие учебные пункты во всех районах. Обучение также проводится в школах на уроках ОБЖ, в организациях и на предприятиях.
В УКП завезли необходимую литературу, средства аудио- и визуального сопровождения, противогазы и защитную одежду.
- Любой желающий может прийти, проверить свои знания или закрепить их, – отметил начальник отдела по ГО и защите населения МЧС России по Бурятии Жаргал Дагбаев.
В библиотеках Улан-Удэ будут обучать гражданской обороне
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