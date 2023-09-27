В Бурятии подвели итоги горячей линии по школьному питанию

Она проводилась в начале сентября



В Бурятии с 4 по 15 сентября проводилась «горячая линия» по вопросам организации горячего питания в общеобразовательных организациях.



- Самые распространённые вопросы были связаны с организацией горячего питания для учащихся 1-4 классов, соблюдением принципов питания детей в период сезонного подъёма заболеваемости простудными заболеваниями, ОРВИ, гриппом, условиями приёма пищи школьниками, составлением меню, требованиями к помещению и оборудованию школьной столовой и др., - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Всем обратившимся дали соответствующие разъяснения. Обращения и жалобы на качество горячего питания не поступали.



Также было проведено 2 семинара, 21 лекция, 7 круглых столов на темы организации питания школьников, меню школьника младшего возраста, укрепления здоровья детей с помощью питания, профилактики дефицита йода и др.



