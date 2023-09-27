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Бурятия получила первые экземпляры книги «Азбука о важном»

Бурятия получила первые экземпляры книги «Азбука о важном»
Общество,  Фото:правительство РБ
Книги уже доставили в школы и детсады

Первыми в Улан-Удэ «Азбуку о важном» получили ученики школы № 40. О книге детям рассказали на уроке «Разговоры о важном».

- Книга создана жителями 11-ти регионов Дальнего Востока. В ней каждая буква алфавита является началом слов, означающих понятия, важные для страны. Издание дополнено стихами, творческими заданиями, иллюстрациями и раскрасками, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Как отметил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, основная задача издания – сформировать понятийный аппарат у ребёнка, «чтобы дети понимали содержание слова – что оно привносит в нашу жизнь, что оно характеризует, и дать понять, что каждое слово в данном случае имеет очень важное значение в патриотическом воспитании».



Презентовал азбуку ученикам младших классов директор школы № 40 Баир Цыбикжапов.

- Дорогие ребята, по инициативе заместителя полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Григория Куранова издана книга «Азбука о важном». Около двух тысяч экспертов участвовали в её создании. Сегодня в нашей стране происходит перемены, «Разговор о важном» стал неотъемлемым элементом воспитания в школах на всей территории Российской Федерации, и наши первоклассники очень вовремя получили этот учебник, чтобы изучить важные для своей страны понятия, - отметил Баир Цыбикжапов.

Директор частного детского сада «Никитка» Александр Боярченко получил «Азбуку о важном в министерстве образования Бурятии. Он отметил, что передача книг в дошкольные учреждения является своевременной.

- Очень своевременно, потому что на данном этапе жизни нашей страны необходимо, чтобы дети изучали символы и знаки, прописанные в этой азбуке. Старшие группы мы подготавливаем к школе и, как раз такая наглядная азбука для детей шести-семи лет очень актуальна. С введением такого формата азбуки дети узнают, что на каждую букву начинаются важные слова. Дети уже в детском саду понимают, что такое патриотизм. Развитие патриотизма - это не пустой звук, начинать его надо с дошкольников, а школа должна перехватить нашу инициативу и двигаться дальше в этом направлении, - сказал Александр Боярченко.




Добавим, что в Бурятии планируют создать «Азбуку о важном на бурятском языке». Министерство образования и науки республики уже провело тематическую стратегическую сессию на базе Бурятского республиканского института образовательного политики.

- Мы прорабатывали вопрос по созданию аналогичной азбуки о важным именно на бурятском языке на основе бурятского алфавита. Думаю, в ближайшее время мы её выпустим, мы также на каждую букву подобрали не только слова, но и к этому слову стихотворение и соответствующий слоган. В этом нам помогал Центр сохранения и развития бурятского языка и Бурятский республиканский институт образовательной политики, Центр развития бурятского языка при издательстве «Бэлиг», - рассказал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

образование дети

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