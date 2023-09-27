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В Улан-Удэ два водителя схлопотали штраф из-за неправильной перевозки грузов

В Улан-Удэ два водителя схлопотали штраф из-за неправильной перевозки грузов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии прошло мероприятие «Полог»

В Октябрьском районе Улан-Удэ прошёл рейд по выявлению водителей, которые перевозят груз без полога. Пять большегрузных машин проверили сотрудники ГИБДД и администрации района в ходе рейда на улице Пищевая.

- По результатам проверки два водителя привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение правил перевозки грузов предусмотрен административный штраф в размере пятисот рублей, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.


Рейдовые мероприятия «Полог» проводятся еженедельно.

В Улан-Удэ Улан-Удэ запрещена перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, лёгкой тары, листвы, ветвей деревьев и т.д. без покрытия кузова брезентом или пологом, чтобы не загрязнять дороги и не создавать проблемы для движения транспорта.

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