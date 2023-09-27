В Улан-Удэ два водителя схлопотали штраф из-за неправильной перевозки грузов









В Октябрьском районе Улан-Удэ прошёл рейд по выявлению водителей, которые перевозят груз без полога. Пять большегрузных машин проверили сотрудники ГИБДД и администрации района в ходе рейда на улице Пищевая.- По результатам проверки два водителя привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение правил перевозки грузов предусмотрен административный штраф в размере пятисот рублей, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.Рейдовые мероприятия «Полог» проводятся еженедельно.В Улан-Удэ Улан-Удэ запрещена перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, лёгкой тары, листвы, ветвей деревьев и т.д. без покрытия кузова брезентом или пологом, чтобы не загрязнять дороги и не создавать проблемы для движения транспорта.