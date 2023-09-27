На счету спортсменок – 4 награды
В Минске завершился юношеский международный турнир по борьбе «Медвежонок». Соревнования собрали около 250 участников из России, Беларуси и Кыргызстана.
На ковре спортивного олимпийского комплекса в Минске спортсмены, возраст которых не превышал 17 лет, разыграли 20 комплектов наград. Представительницы Бурятии завоевали 4 медали.
По информации федерации спортивной борьбы РБ, в весовой категории 57 кг победила Должон Ц. Второе место у Аяны Ц. В весовой категории 43 кг «серебро» у Ирины Ц. Оксана Г. стала бронзовым призёром в весе 46 кг.
Борицы Бурятии успешно выступили в Беларуси
Общество, Фото:
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