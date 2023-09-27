В Улан-Удэ опять устроят «охоту» на бездомных собак

Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне
В этот четверг, 28 сентября, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Отлавливать беспризорных животных будут в микрорайоне Забайкальский, сообщили в комитете городского хозяйства.
Поимкой займутся специальные службы, а мобильные бригады проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания четвероногих и не отпускают ли их на самовыгул.
С 10:00 до 16:00 на улице Совхозная, 50 развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – ещё и зарегистрировать их и установить чип. Сообщать о нарушителях и оставлять заявки на отлов предлагают по телефону оперативного штаба 8-983-433-75-44.
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