В Улан-Удэ опять устроят «охоту» на бездомных собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне



В этот четверг, 28 сентября, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Отлавливать беспризорных животных будут в микрорайоне Забайкальский, сообщили в комитете городского хозяйства.



Поимкой займутся специальные службы, а мобильные бригады проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания четвероногих и не отпускают ли их на самовыгул.



С 10:00 до 16:00 на улице Совхозная, 50 развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – ещё и зарегистрировать их и установить чип. Сообщать о нарушителях и оставлять заявки на отлов предлагают по телефону оперативного штаба 8-983-433-75-44.



