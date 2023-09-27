В Бурятии лесники сходили в гости к детсадовцам

Они рассказали детям о своей профессии



Сотрудники Усть-Баргузинского мехлесхоза провели «День открытых дверей» для дошкольников. В гости к лесникам пришли ребята из детского сада «Золотая рыбка».



Дети узнали историю лесхоза, а также познакомились с представителями благородной и опасной профессии. Затем дети рассмотрели оборудование, которое применяется для тушения лесных пожаров.



- Мы с удовольствием принимаем участие в подобных мероприятиях и получаем огромное удовлетворение от работы с дошкольниками. В этом возрасте информация легко усваивается. Дети отлично понимают, что хорошо и что плохо, поэтому не составляет большого труда объяснить им как правильно вести себя в лесу и чего делать не стоит во избежание негативных последствий. Особый интерес у ребят вызывает лесопожарная техника,- рассказал мастер леса Валерий Овдин.



- Нам показали лесопожарное оборудование: мотопомпы, воздуходувки, ранцевые лесные огнетушитетели и рации, а затем научили им пользоваться. Также я смог посидеть за рычагами гусеничного трактора, и мне очень понравилось! Первый раз видел такую мощную технику» - поделился юный лесник Дима.



В конце увлекательной экскурсии дети получили подарки в виде тематических раскрасок «Лесная сказка», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Маленькие гости остались довольны и обещали прийти ещё раз.



Подобные мероприятия проводятся с детьми на постоянной основе. Формирование экологической культуры у подрастающего поколения – одна из целей федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

