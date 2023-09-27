Малыша назвали Владимиром
5 сентября в Бурятии в молодой семье Агриппины Сергеевны и Игоря Михайловича появился на свет первенец. Родители назвали сына Владимиром, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
21 сентября семья оформила первый документ о рождении своего малыша в Кабанском районном отделе. Владимир оказался 300-м новорождённым с начала этого года.
Сотрудники отдела поздравили родителей с рождением сына и вручили первый документ –свидетельство о рождении. Им пожелали любви, терпения, мудрости в воспитании, а новорождённому – расти здоровым, крепким и счастливым мальчиком.
В Кабанском районе Бурятии зарегистрировали 300-го новорождённого
Общество, Фото:
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