Борицы Бурятии выиграли 7 медалей «Кубка у моря»

Общество, Фото: оф. группа Александра Богомоева

У спортсменок 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награды



С 22 по 25 сентября во Владивостоке состоялись всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Кубок у моря». В турнире приняли участие юноши до 18 лет и девушки до 16 лет. Соревнования проходили в трёх дисциплинах: греко-римская, вольная и женская борьба.



За медали боролись 280 спортсменов, представляющих Иркутскую и Сахалинскую область, Бурятию, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и Южную Корею.



Как сообщает паблик Александра Богомоева, успешно выступили спортсменки Бурятии, выиграв 7 наград:

1 место - Наталья С. (тренер Бадмаев Б.Б.);

1 место - Кристина Ш. (тренер Бадмаев Б.Б.);

1 место - Номин С. (тренер Ойдопова М.Б.);

1 место - Екатерина Б. (тренер Мункуев С.Ю.);

2 место - Анна С. (тренер Бадмаев Б.Б.);

2 место - Нарана Б. (тренер Ойдопова М.Б.);

3 место - Дарья С. (тренер Бадмаев Б.Б.).

