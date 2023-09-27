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Борицы Бурятии выиграли 7 медалей «Кубка у моря»

Борицы Бурятии выиграли 7 медалей «Кубка у моря»
Общество,  Фото:оф. группа Александра Богомоева
У спортсменок 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награды

С 22 по 25 сентября во Владивостоке состоялись всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Кубок у моря». В турнире приняли участие юноши до 18 лет и девушки до 16 лет. Соревнования проходили в трёх дисциплинах: греко-римская, вольная и женская борьба.

За медали боролись 280 спортсменов, представляющих Иркутскую и Сахалинскую область, Бурятию, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и Южную Корею.

Как сообщает паблик Александра Богомоева, успешно выступили спортсменки Бурятии, выиграв 7 наград:
1 место - Наталья С. (тренер Бадмаев Б.Б.);
1 место - Кристина Ш. (тренер Бадмаев Б.Б.);
1 место - Номин С. (тренер Ойдопова М.Б.);
1 место - Екатерина Б. (тренер Мункуев С.Ю.);
2 место - Анна С. (тренер Бадмаев Б.Б.);
2 место - Нарана Б. (тренер Ойдопова М.Б.);
3 место - Дарья С. (тренер Бадмаев Б.Б.).
женская борьба спорт Бурятия всероссийские соревнования

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