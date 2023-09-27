По Улан-Удэ проехал «Трамвай безопасности»

Пассажирам рассказали о здоровом образе жизни



26 сентября по Улан-Удэ проехал «Трамвай безопасности» (0+), сообщили в республиканском наркологическом диспансере.



Ежегодная акция проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и формирования общественной безопасности. Специалист наркодиспансера рассказал о республиканском месячнике пропаганды трезвости и напомнил о важности отказа от алкоголя и психоактивных веществ.



Воркаутеры Бурятии поведали пассажирам о том, как правильно вести здоровый образ жизни и пользе физических упражнений. Активисты «Добродом» рассказали о своём проекте и как организовывают волонтёрское движение.



Все пассажиры, кто прокатился на «Трамвае безопасности» получили ценные сведения по вопросам безопасности.



Мероприятие организовал Молодёжный центр Бурятии.



