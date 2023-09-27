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По Улан-Удэ проехал «Трамвай безопасности»

По Улан-Удэ проехал «Трамвай безопасности»
Общество,  Фото:t.me/eluurrnd
Пассажирам рассказали о здоровом образе жизни

26 сентября по Улан-Удэ проехал «Трамвай безопасности» (0+), сообщили в республиканском наркологическом диспансере.

Ежегодная акция проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и формирования общественной безопасности. Специалист наркодиспансера рассказал о республиканском месячнике пропаганды трезвости и напомнил о важности отказа от алкоголя и психоактивных веществ.

Воркаутеры Бурятии поведали пассажирам о том, как правильно вести здоровый образ жизни и пользе физических упражнений. Активисты «Добродом» рассказали о своём проекте и как организовывают волонтёрское движение.

Все пассажиры, кто прокатился на «Трамвае безопасности» получили ценные сведения по вопросам безопасности.

Мероприятие организовал Молодёжный центр Бурятии.

ЗОЖ

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