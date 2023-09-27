Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей
Недавно перед судом предстала жительница Кабанского района, которая продала пиво несовершеннолетней. Тем самым она нарушила федеральный закон № 171 («О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении её потребления»).
Женщину признали виновной по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Ей назначили штраф размером в 30 тысяч рублей. Известно, что пиво сельчанка продавала в своей квартире. Алкоголь изъяли по решению суда. Оно уже вступило в законную силу.
В Бурятии наказали сельчанку, продавшую пиво ребёнку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Алексей Цыденов присоединился к туристическому флешмобу
Горожане просят не возвращать боксёра хозяйке
В коридоре медучреждения уже несколько месяцев нет света
Игровые зоны остались без освещения
Сотрудники одной из авиакомпаний по-прежнему не могут дождаться своих денег
Причина его гибели пока остаётся неизвестной
Экоакция продлится до середины ноября
Виновника привлекли к административной ответственности
Её залатали спустя несколько месяцев
За разрушенное благоустройство скоро начнут карать рублём
Там устроили масштабную экоакцию
Она разрослась до чудовищных размеров
Учебное пособие написала преподаватель бурятского языка
Специалисты осматривают территории на предмет пожарной безопасности
Имеющаяся не отвечает современным требованиям