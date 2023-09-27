В Бурятии наказали сельчанку, продавшую пиво ребёнку

Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей



Недавно перед судом предстала жительница Кабанского района, которая продала пиво несовершеннолетней. Тем самым она нарушила федеральный закон № 171 («О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении её потребления»).



Женщину признали виновной по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Ей назначили штраф размером в 30 тысяч рублей. Известно, что пиво сельчанка продавала в своей квартире. Алкоголь изъяли по решению суда. Оно уже вступило в законную силу.

