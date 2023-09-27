В Улан-Удэ разгорелся скандал из-за собаки, попавшей в отлов

Общество, Фото: группа «Отлов собак по Советскому району»

Горожане просят не возвращать боксёра хозяйке



В чате по отлову собак в Советском районе Улан-Удэ разгорелся спор вокруг собаки, недавно попавшей в отлов. Как выяснилось, животное выбежало из ограды на улицу и его забрали в приют. Дело было на станции «Дивизионная».



Владелица боксёра выложила в группе фото своей любимицы по кличке Боня и поинтересовалась, не попадалась ли она собаколовам. А после утвердительного ответа пообещала забрать пса. Однако другие участники чата потребовали его не отдавать.



- Хотелось бы знать, почему эта большая собака бегает без хозяина и поводка. Для вас она Боня, а для других – опасная псина, – заявили они. – Не отдавайте животное: покусает же кого-нибудь при таком отношении хозяев. Не берите грех на себя.



Оказалось, что за собакой недоглядел ребёнок и она выскочила на улицу.



- Это не псина и она не гуляла сама, а выбежала. Да, не смотрел ребёнок, но не нужно делать скоропостижных выводов, – отметила владелица.



Однако другие улан-удэнцы остались непреклонны.



- Если выбежала, почему команд не слушается? – поинтересовались они. – Нормальная собака не «выбегает» при первой возможности. Но если уж вышла, достаточно одной команды, чтобы вернулась на место. Категорически против возврата крупной собаки нерадивым хозяевам, которые даже не занимались дрессурой.

