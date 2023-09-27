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В Улан-Удэ разгорелся скандал из-за собаки, попавшей в отлов

В Улан-Удэ разгорелся скандал из-за собаки, попавшей в отлов
Общество,  Фото:группа «Отлов собак по Советскому району»
Горожане просят не возвращать боксёра хозяйке

В чате по отлову собак в Советском районе Улан-Удэ разгорелся спор вокруг собаки, недавно попавшей в отлов. Как выяснилось, животное выбежало из ограды на улицу и его забрали в приют. Дело было на станции «Дивизионная».

Владелица боксёра выложила в группе фото своей любимицы по кличке Боня и поинтересовалась, не попадалась ли она собаколовам. А после утвердительного ответа пообещала забрать пса. Однако другие участники чата потребовали его не отдавать.

- Хотелось бы знать, почему эта большая собака бегает без хозяина и поводка. Для вас она Боня, а для других – опасная псина, – заявили они. – Не отдавайте животное: покусает же кого-нибудь при таком отношении хозяев. Не берите грех на себя.

Оказалось, что за собакой недоглядел ребёнок и она выскочила на улицу.

- Это не псина и она не гуляла сама, а выбежала. Да, не смотрел ребёнок, но не нужно делать скоропостижных выводов, – отметила владелица.

Однако другие улан-удэнцы остались непреклонны.

- Если выбежала, почему команд не слушается? – поинтересовались они. – Нормальная собака не «выбегает» при первой возможности. Но если уж вышла, достаточно одной команды, чтобы вернулась на место. Категорически против возврата крупной собаки нерадивым хозяевам, которые даже не занимались дрессурой.
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