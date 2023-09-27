В коридоре медучреждения уже несколько месяцев нет света
Жители мухоршибирского села Саган-Нур жалуются на отсутствие света в детской поликлинике при центральной районной больнице. Лампы в коридоре, по их словам, не горят уже несколько месяцев.
- Приходим с маленькими дети на приём и сидим в темноте. И туалет не работает для пациентов. Это же детская поликлиника, – возмутились сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Главврач ЦРБ Дмитрий Оленников на это заявил, что свет в коридоре скоро появится. «В ближайшее время исправим», – подчеркнул руководитель медучреждения.
Детская поликлиника в селе Бурятии погрузилась во мрак
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