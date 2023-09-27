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В Бурятии сельские дети играют на тёмных площадках

В Бурятии сельские дети играют на тёмных площадках
Общество,  Фото:Pixabay.com
Игровые зоны остались без освещения

Жители села Баргузин посетовали на отсутствие освещения на двух детских площадках. По их словам, одна игровая зона появилась в населённом пункте недавно.

- Построили площадку, а свет до сих пор не подключили. Сейчас темнеет рано. Как детям играть в темноте? – возмутились сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Ситуацию прокомментировали в комитете имущественных отношений. Вопрос должны решить в ближайшее время. «Сейчас проводится работа по подаче заявки на подключение площадок», – отметил председатель КИО Михаил Стельмашенко.

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