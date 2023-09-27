Игровые зоны остались без освещения
Жители села Баргузин посетовали на отсутствие освещения на двух детских площадках. По их словам, одна игровая зона появилась в населённом пункте недавно.
- Построили площадку, а свет до сих пор не подключили. Сейчас темнеет рано. Как детям играть в темноте? – возмутились сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Ситуацию прокомментировали в комитете имущественных отношений. Вопрос должны решить в ближайшее время. «Сейчас проводится работа по подаче заявки на подключение площадок», – отметил председатель КИО Михаил Стельмашенко.
В Бурятии сельские дети играют на тёмных площадках
Общество, Фото:
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