В Бурятии сельские дети играют на тёмных площадках

Игровые зоны остались без освещения



Жители села Баргузин посетовали на отсутствие освещения на двух детских площадках. По их словам, одна игровая зона появилась в населённом пункте недавно.



- Построили площадку, а свет до сих пор не подключили. Сейчас темнеет рано. Как детям играть в темноте? – возмутились сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».



Ситуацию прокомментировали в комитете имущественных отношений. Вопрос должны решить в ближайшее время. «Сейчас проводится работа по подаче заявки на подключение площадок», – отметил председатель КИО Михаил Стельмашенко.



