Тува принимает буддийскую международную конференцию

Она посвящена традиционной медицине



Первая международная конференция, посвящённая традиционной буддийской медицине, проходит в Туве с 26 по 29 сентября. Она проводится в монастыре «Тубтен Шедруб Линг» в Кызыле.



В конференции принимают участие более 50 специалистов из России, Монголии, Китая, Шри-Ланки и других стран. Среди выступающих есть такие известные гости форума, как академик Святослав Медведев из института мозга человека РАН и профессор Александр Каплан из МГУ им. М.В. Ломоносова. В рамках диалога с Далай-ламой XIV российские учёные проводят исследования медитации и изменённых состояний сознания в буддийских тибетских монастырях в Индии и Непале. Особый интерес представляют изучения состояния посмертной медитации тукдам.



Также участники конференции обсуждают возрождение духовных практик и медицинских школ лам-лекарей в буддийских регионах, сообщает пресс-служба министерства культуры Тувы.



Возрастное ограничение: 18+.

