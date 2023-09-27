Сотрудники одной из авиакомпаний по-прежнему не могут дождаться своих денег
По данным на 1 сентября, суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях Бурятии, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составляла 365 тысяч рублей – как и в начале года. Эти деньги задолжала уже уволившимся сотрудникам авиакомпания «Бурятские Авиалинии».
Свои кровные не могут дождаться 8 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника – 45625 рублей. Причина просрочки – отсутствие средств у компании.
В целом же самый большой долг по зарплате среди всех регионов Дальневосточного федерального округа к 1 сентября образовался на Камчатке (3 миллиона 100 тысяч рублей). Далее идут соседнее Забайкалье (1 миллион 400 тысяч), Хабаровский край (900 тысяч), Приморье (800 тысяч) и Якутия (300 тысяч).
Задолженность по зарплате в Бурятии оценили в 300 с лишним тысяч
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