Бурятия примет армейский чемпионат по рукопашному бою

Также состоится первенство республики



Более 180 спортсменов вступят в жаркие баталии чемпионата 36 общевойсковой армии и первенства Бурятии по армейскому рукопашному бою. Они развернутся на спортивной арене регионального центра единоборств «Патриот» в Улан-Удэ 30 сентября и 1 октября.



- Соревнования отборочные. Для армии – выход на Восточный военный округ, и для юных спортсменов – на первенство Дальневосточного федерального округа, - рассказывает министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



В предстоящие выходные можно будет увидеть не только поединки, но и специально для болельщиков и зрителей будет организована выставка образцов современного оружия Вооружённых сил. Также всех желающих угостят блюдами армейской кухни.



Вход на соревнования свободный.



Программа



30 сентября

9:00-18:00 – Предварительные бои



1 октября

9:00-14:00 – Утешительные бои за третье место

14:00-14:30 – Церемония открытия соревнований

14:30-16:00 – Финальные бои



Возрастное ограничение: 6+.

