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Бурятия примет армейский чемпионат по рукопашному бою

Бурятия примет армейский чемпионат по рукопашному бою
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также состоится первенство республики

Более 180 спортсменов вступят в жаркие баталии чемпионата 36 общевойсковой армии и первенства Бурятии по армейскому рукопашному бою. Они развернутся на спортивной арене регионального центра единоборств «Патриот» в Улан-Удэ 30 сентября и 1 октября.

- Соревнования отборочные. Для армии – выход на Восточный военный округ, и для юных спортсменов – на первенство Дальневосточного федерального округа, - рассказывает министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.

В предстоящие выходные можно будет увидеть не только поединки, но и специально для болельщиков и зрителей будет организована выставка образцов современного оружия Вооружённых сил. Также всех желающих угостят блюдами армейской кухни.

Вход на соревнования свободный.

Программа

30 сентября
9:00-18:00 – Предварительные бои

1 октября
9:00-14:00 – Утешительные бои за третье место
14:00-14:30 – Церемония открытия соревнований
14:30-16:00 – Финальные бои

Возрастное ограничение: 6+.
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