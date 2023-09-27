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Найденного на свалке в Бурятии мёртвого быка проверили на сибирскую язву

Найденного на свалке в Бурятии мёртвого быка проверили на сибирскую язву
Общество,  Фото:Управление ветеринарии Бурятии
Причина его гибели пока остаётся неизвестной

Недавно Жители одного из сёл Баргузинского района забили тревогу из-за мёртвого быка, которого заметили на свалке. Они заявили, что рядом с дохлым животным видели ещё и другой скот.

- Не отходят, лижут его. А где гарантия, что они теперь чем-нибудь не заразятся? Куда смотрит поселковая администрация и ветслужба? – поинтересовались сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Владельца павшего бычка вскоре нашли. Животное обследовали и взяли патматериал для исключения инфекционных заболеваний, а после утилизировали его в скотомогильнике.

Как сообщили в республиканском управлении ветеринарии, сибирскую язву у быка не обнаружили – результат на неё оказался отрицательным. Правда, причина гибели так и остаётся неизвестной. 

Последний раз вспышки сибирской язвы в Бурятии фиксировались в 2007 и 2008 годах в Тункинском и Баргузинском районах. Подхватить это заболевание можно при употреблении заражённых продуктов (например, мяса и молока) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах. Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.
животные скот сибирская язва

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