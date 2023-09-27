Найденного на свалке в Бурятии мёртвого быка проверили на сибирскую язву





Последний раз вспышки сибирской язвы в Бурятии фиксировались в 2007 и 2008 годах в Тункинском и Баргузинском районах. Подхватить это заболевание можно при употреблении заражённых продуктов (например, мяса и молока) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах. Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.