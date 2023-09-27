Экоакция продлится до середины ноября
Со 2 октября по 15 ноября проводится акция по сбору макулатуры «БумБатл». Жители Улан-Удэ могут сдать макулатуру в специализированный организации, например: «Чистый город», «Эковата03», «Экогород».
«БумБатл» — это Всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению Президента. В новом сезоне акция пройдёт под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема».
- «БумБатл» даёт возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги, - отметили в Бурприроднадзоре.
Подробности акции «БумБатл» — на сайте бумбатл.рф.
Возрастное ограничение - 0+.
Жители Улан-Удэ могут присоединиться к акции «БумБатл»
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