Жители Улан-Удэ могут присоединиться к акции «БумБатл»

Экоакция продлится до середины ноября



Со 2 октября по 15 ноября проводится акция по сбору макулатуры «БумБатл». Жители Улан-Удэ могут сдать макулатуру в специализированный организации, например: «Чистый город», «Эковата03», «Экогород».



«БумБатл» — это Всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению Президента. В новом сезоне акция пройдёт под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема».



- «БумБатл» даёт возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги, - отметили в Бурприроднадзоре.



Подробности акции «БумБатл» — на сайте бумбатл.рф.



Возрастное ограничение - 0+.

