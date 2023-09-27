В райцентре в Бурятии отремонтировали крышу, которую сдуло весенним ветром





В Гусиноозёрске капитально отремонтировали крышу дома № 18, который находится в 6-ом микрорайоне. В мае часть кровли оказалась повреждена – её сорвало с жилой постройки сильным порывом ветра. Тогда в Селенгинском районе разгулялась непогода.Жильцов верхних этажей могло затопить в любой момент. Под угрозой всё это время было и их имущество. Крышу решили как можно быстрее привести в порядок. Местные власти направили в фонд капитального ремонта (ФКР) необходимый пакет документов.Работы завершились в максимально короткие сроки, рассказали в ФКР. Гарантия на них составляет пять лет.