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В райцентре в Бурятии отремонтировали крышу, которую сдуло весенним ветром

В райцентре в Бурятии отремонтировали крышу, которую сдуло весенним ветром
Общество,  Фото:vk.com/fondkr03
Её залатали спустя несколько месяцев

В Гусиноозёрске капитально отремонтировали крышу дома № 18, который находится в 6-ом микрорайоне. В мае часть кровли оказалась повреждена – её сорвало с жилой постройки сильным порывом ветра. Тогда в Селенгинском районе разгулялась непогода.



Жильцов верхних этажей могло затопить в любой момент. Под угрозой всё это время было и их имущество. Крышу решили как можно быстрее привести в порядок. Местные власти направили в фонд капитального ремонта (ФКР) необходимый пакет документов.

Работы завершились в максимально короткие сроки, рассказали в ФКР. Гарантия на них составляет пять лет.
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