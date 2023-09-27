Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В Иволгинске состоялись межрегиональные соревнования памяти Бориса Зориктуева



На минувшей неделе в Иволгинском районе Бурятии впервые прошли межрегиональные соревнования по боксу памяти чемпиона СССР, участника XX летних Олимпийских игр, мастера спорта международного класса СССР Бориса Зориктуева. Соревнования проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе в Иволгинске.



В этот раз своё превосходство на ринге показали юноши 15 и 16 лет из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия), Монголии и Бурятии. Турнир собрал более 100 спортсменов.



Всего на прошедшем турнире сборной Бурятии удалось завоевать 35 наград: 7 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых.



- Отметим, Борис Жамьянович является ярким представителем советского бокса, проделавший путь от многократного чемпиона Бурятии до многократного призёра чемпионатов СССР, чемпиона СССР, победителя международных соревнований. Стремительные и неотразимые атаки, храбрость и благородство выдающего спортсмена любители бокса хорошо помнят и сегодня, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

