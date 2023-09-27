В Иволгинске состоялись межрегиональные соревнования памяти Бориса Зориктуева
На минувшей неделе в Иволгинском районе Бурятии впервые прошли межрегиональные соревнования по боксу памяти чемпиона СССР, участника XX летних Олимпийских игр, мастера спорта международного класса СССР Бориса Зориктуева. Соревнования проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе в Иволгинске.
В этот раз своё превосходство на ринге показали юноши 15 и 16 лет из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия), Монголии и Бурятии. Турнир собрал более 100 спортсменов.
Всего на прошедшем турнире сборной Бурятии удалось завоевать 35 наград: 7 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых.
- Отметим, Борис Жамьянович является ярким представителем советского бокса, проделавший путь от многократного чемпиона Бурятии до многократного призёра чемпионатов СССР, чемпиона СССР, победителя международных соревнований. Стремительные и неотразимые атаки, храбрость и благородство выдающего спортсмена любители бокса хорошо помнят и сегодня, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках праздника состоялось награждение почётными званиями лучшим в профессии
В Иволгинске состоялись межрегиональные соревнования памяти Бориса Зориктуева
На счету спортсменок – 4 награды
Они досрочно сложили свои полномочия
В мэрии сообщили, что за жильё ей заплатили два миллиона рублей
Туристов призвали пока воздержаться от пеших походов
Несовершеннолетний стал его пациентом из-за пагубного употребления алкоголя
Туда завезли противогазы и защитную одежду
Она проводилась в начале сентября
Книги уже доставили в школы и детсады
Женщина, уехавшая с дочкой за границу, неожиданно заболела
В столице Бурятии прошло мероприятие «Полог»
Они рассказали детям о своей профессии
Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне
В неё вошли 11 депутатов