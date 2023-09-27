27 сентября

26 сентября

Популярное

Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира

Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В Иволгинске состоялись межрегиональные соревнования памяти Бориса Зориктуева

На минувшей неделе в Иволгинском районе Бурятии впервые прошли межрегиональные соревнования по боксу памяти чемпиона СССР, участника XX летних Олимпийских игр, мастера спорта международного класса СССР Бориса Зориктуева. Соревнования проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе в Иволгинске.

В этот раз своё превосходство на ринге показали юноши 15 и 16 лет из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия), Монголии и Бурятии. Турнир собрал более 100 спортсменов.

Всего на прошедшем турнире сборной Бурятии удалось завоевать 35 наград: 7 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых.

- Отметим, Борис Жамьянович является ярким представителем советского бокса, проделавший путь от многократного чемпиона Бурятии до многократного призёра чемпионатов СССР, чемпиона СССР, победителя международных соревнований. Стремительные и неотразимые атаки, храбрость и благородство выдающего спортсмена любители бокса хорошо помнят и сегодня, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия бокс спорт межрегиональные соревнования Иволгинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе отметили 86-летие со дня основания
В Агинском округе отметили 86-летие со дня основания
Общество, 27.09.2023
В рамках праздника состоялось награждение почётными званиями лучшим в профессии
Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира
Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира
Общество, 27.09.2023
В Иволгинске состоялись межрегиональные соревнования памяти Бориса Зориктуева
Борицы Бурятии успешно выступили в Беларуси
Борицы Бурятии успешно выступили в Беларуси
Общество, 27.09.2023
На счету спортсменок – 4 награды
Семь депутатов горсовета Улан-Удэ ушли в Народный Хурал
Семь депутатов горсовета Улан-Удэ ушли в Народный Хурал
Общество, 27.09.2023
Они досрочно сложили свои полномочия 
В Улан-Удэ разъяснили ситуацию с выселением пенсионерки из единственной квартиры
В Улан-Удэ разъяснили ситуацию с выселением пенсионерки из единственной квартиры
Общество, 27.09.2023
В мэрии сообщили, что за жильё ей заплатили два миллиона рублей

Природный парк в Бурятии завалило снегом под конец сентября
Природный парк в Бурятии завалило снегом под конец сентября
Общество, 27.09.2023
Туристов призвали пока воздержаться от пеших походов
В Бурятии рассказали о 9-летнем ребёнке, состоящем на учёте у нарколога
В Бурятии рассказали о 9-летнем ребёнке, состоящем на учёте у нарколога
Общество, 27.09.2023
Несовершеннолетний стал его пациентом из-за пагубного употребления алкоголя
В библиотеках Улан-Удэ будут обучать гражданской обороне
В библиотеках Улан-Удэ будут обучать гражданской обороне
Общество, 27.09.2023
Туда завезли противогазы и защитную одежду
Шестилетнюю жительницу Бурятии и её маму экстренно вывезли из Монголии
Шестилетнюю жительницу Бурятии и её маму экстренно вывезли из Монголии
Общество, 27.09.2023
Женщина, уехавшая с дочкой за границу, неожиданно заболела
В Бурятии лесники сходили в гости к детсадовцам
В Бурятии лесники сходили в гости к детсадовцам
Общество, 27.09.2023
Они рассказали детям о своей профессии 
В Улан-Удэ опять устроят «охоту» на бездомных собак
В Улан-Удэ опять устроят «охоту» на бездомных собак
Общество, 27.09.2023
Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^