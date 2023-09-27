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В Бурятии посреди степи женские сапоги и пульт от телевизора

В Бурятии посреди степи женские сапоги и пульт от телевизора
Общество,  Фото:АНО «Событие»
Там устроили масштабную экоакцию

Недавно представители АНО «Событие», которую возглавляет известный общественник и экоактивист Чингис Болотов, обустроили смотровую площадку на берегу озера Гусиное в Селенгинском районе. С неё открывается потрясающий вид на Тамчинскую долину. Это место общественники выбрали вместе с главой муниципального образования Станиславом Гармаевым и согласовали с настоятелем Тамчинского дацана Солбон-ламой

- Рядом с площадкой расположился наш фирменный аутентичный стенд, который рассказывает об истории места и знакомит с правилами поведения на Байкале, – написал Чингис Болотов на своей странице во «ВКонтакте».

Там же появилась специальная конструкция для повязывания хии-морин. Перед открытием арт-объектов волонтёры устроили в районе две акции по уборке мусора. Среди него обнаружили и весьма неожиданные вещи, к примеру – женские сапоги и пульт от телевизора.

- Собрали много разного мусора, который разбросан по всему степному берегу. Сохранять в порядке такие большие территории крайне затруднительно. Именно поэтому мы строим арт-объекты, которые организуют людей в конкретных местах и направляют по определённому маршруту, – рассказывает руководитель АНО «Событие». – Находки в таких местах всегда удивляют.

За один день волонтёры успели убраться в двух точках – на смотровой площадке и так называемой стоянке Гэсэра – у горы Убиенная.

- Именно там в прошлом году установили экостенд с историей Селенгинского района, – добавил Чингис Болотов.

В рамках каждой акции волонтёры устраивают экскурсии и лекции о тех местах, где наводят порядок. В этот раз к ним присоединились студенты Бурятского республиканского индустриального техникума, авиатехникума и ученики СОШ № 49.

мусор волонтеры экологическая тропа

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