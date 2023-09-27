Там устроили масштабную экоакцию
Недавно представители АНО «Событие», которую возглавляет известный общественник и экоактивист Чингис Болотов, обустроили смотровую площадку на берегу озера Гусиное в Селенгинском районе. С неё открывается потрясающий вид на Тамчинскую долину. Это место общественники выбрали вместе с главой муниципального образования Станиславом Гармаевым и согласовали с настоятелем Тамчинского дацана Солбон-ламой
- Рядом с площадкой расположился наш фирменный аутентичный стенд, который рассказывает об истории места и знакомит с правилами поведения на Байкале, – написал Чингис Болотов на своей странице во «ВКонтакте».
Там же появилась специальная конструкция для повязывания хии-морин. Перед открытием арт-объектов волонтёры устроили в районе две акции по уборке мусора. Среди него обнаружили и весьма неожиданные вещи, к примеру – женские сапоги и пульт от телевизора.
- Собрали много разного мусора, который разбросан по всему степному берегу. Сохранять в порядке такие большие территории крайне затруднительно. Именно поэтому мы строим арт-объекты, которые организуют людей в конкретных местах и направляют по определённому маршруту, – рассказывает руководитель АНО «Событие». – Находки в таких местах всегда удивляют.
За один день волонтёры успели убраться в двух точках – на смотровой площадке и так называемой стоянке Гэсэра – у горы Убиенная.
- Именно там в прошлом году установили экостенд с историей Селенгинского района, – добавил Чингис Болотов.
В рамках каждой акции волонтёры устраивают экскурсии и лекции о тех местах, где наводят порядок. В этот раз к ним присоединились студенты Бурятского республиканского индустриального техникума, авиатехникума и ученики СОШ № 49.
В Бурятии посреди степи женские сапоги и пульт от телевизора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сотрудники одной из авиакомпаний по-прежнему не могут дождаться своих денег
Причина его гибели пока остаётся неизвестной
Экоакция продлится до середины ноября
Виновника привлекли к административной ответственности
Её залатали спустя несколько месяцев
За разрушенное благоустройство скоро начнут карать рублём
Там устроили масштабную экоакцию
Она разрослась до чудовищных размеров
Учебное пособие написала преподаватель бурятского языка
Специалисты осматривают территории на предмет пожарной безопасности
Имеющаяся не отвечает современным требованиям
За последние сутки она прибавилась на сантиметр
Работодателя уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение
У него осталось двое детей
Дети там в любой момент рискуют попасть под колёса машин