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В Бурятии готовятся к пожароопасному сезону

В Бурятии готовятся к пожароопасному сезону
Общество,  Фото:РА ГО и ЧС
Специалисты осматривают территории на предмет пожарной безопасности

В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону 2024 года. Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций осматриваются территории населённых пунктов, ДНТ, СНТ и животноводческие стоянки на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности и готовности к следующему пожароопасному сезону.

В осмотре принимает участие руководящий состав подразделений Государственной противопожарной службы. Совместно с главами сельских поселений районов и городских округов Бурятии работники осмотрят территории на предмет наличия:

- минерализованной полосы вокруг населённого пункта;
- проведения владельцами земельных участков их очистки от сухой травы;
- уборку от сухой травы противопожарных расстояний между поселениями и лесом;
- захламления сгораемым мусором противопожарного расстояния между зданиями;
- наличия несанкционированных свалок сгораемого мусора и т.д.

Итоги работы будут рассмотрены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожарная безопасность

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