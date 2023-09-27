В Бурятии готовятся к пожароопасному сезону



- минерализованной полосы вокруг населённого пункта;

- проведения владельцами земельных участков их очистки от сухой травы;

- уборку от сухой травы противопожарных расстояний между поселениями и лесом;

- захламления сгораемым мусором противопожарного расстояния между зданиями;

- наличия несанкционированных свалок сгораемого мусора и т.д.



Итоги работы будут рассмотрены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону 2024 года. Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций осматриваются территории населённых пунктов, ДНТ, СНТ и животноводческие стоянки на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности и готовности к следующему пожароопасному сезону.В осмотре принимает участие руководящий состав подразделений Государственной противопожарной службы. Совместно с главами сельских поселений районов и городских округов Бурятии работники осмотрят территории на предмет наличия: