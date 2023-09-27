За последние сутки она прибавилась на сантиметр
Селенга в столице Бурятии, которая начала отступать на минувшей неделе, опять поднимается. За последние сутки она прибавилась на один сантиметр – до 121. Уровень Уды остался прежним – 157 сантиметров.
Топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно, а для выхода обеих рек на пойму нужно 230. Байкал всё на том же уровне– 457,17 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься
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