Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься

За последние сутки она прибавилась на сантиметр



Селенга в столице Бурятии, которая начала отступать на минувшей неделе, опять поднимается. За последние сутки она прибавилась на один сантиметр – до 121. Уровень Уды остался прежним – 157 сантиметров.



Топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно, а для выхода обеих рек на пойму нужно 230. Байкал всё на том же уровне– 457,17 метра по тихоокеанской системе высот.

