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Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься

Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За последние сутки она прибавилась на сантиметр

Селенга в столице Бурятии, которая начала отступать на минувшей неделе, опять поднимается. За последние сутки она прибавилась на один сантиметр – до 121. Уровень Уды остался прежним – 157 сантиметров.

Топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно, а для выхода обеих рек на пойму нужно 230. Байкал всё на том же уровне– 457,17 метра по тихоокеанской системе высот.  
Селенга Уда реки

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