В Бурятии сельчане пожаловались на опасный участок возле гимназии

Дети там в любой момент рискуют попасть под колёса машин



Жители прибайкальского села Турунтаево попросили сделать искусственную неровность около гимназии на улице Ленина. По их мнению, этот участок опасен для детей – ребятишки в любой момент могут угодить под колёса.



- С начала учебного года ребёнка уже дважды чуть не сбил автомобиль. Почему возле школы № 1 меры предосторожности нужны, а на Ленина, где подвоз маленьких детей, нет? – возмутились сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



В Минтрансе РБ со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор» пояснили: «с поставками асфальтобетонной смеси произошёл форс-мажор».



- Поэтому сроки обустройства искусственной неровности перенесли. Установка ограничителя скорости запланирована и, безусловно, будет произведена, – заверили в ведомстве.

