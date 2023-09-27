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В Бурятии сельчане пожаловались на опасный участок возле гимназии

В Бурятии сельчане пожаловались на опасный участок возле гимназии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети там в любой момент рискуют попасть под колёса машин

Жители прибайкальского села Турунтаево попросили сделать искусственную неровность около гимназии на улице Ленина. По их мнению, этот участок опасен для детей – ребятишки в любой момент могут угодить под колёса.

- С начала учебного года ребёнка уже дважды чуть не сбил автомобиль. Почему возле школы № 1 меры предосторожности нужны, а на Ленина, где подвоз маленьких детей, нет? – возмутились сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

В Минтрансе РБ со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор» пояснили: «с поставками асфальтобетонной смеси произошёл форс-мажор».

- Поэтому сроки обустройства искусственной неровности перенесли. Установка ограничителя скорости запланирована и, безусловно, будет произведена, – заверили в ведомстве. 
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