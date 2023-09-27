В Улан-Удэ «потушили» пожар в ресторане













25 сентября на улице Тулаева в Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение. По легенде, возгорание произошло на втором этаже ресторана. Для ликвидации условного пожара и спасения людей, оставшихся в здании, были задействованы силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Всего к месту вызова прибыли 37 человек личного состава и 10 единиц техники Главного управления МЧС России по Бурятии.Звеньями газодымозащитной службы был организован поиск возможных пострадавших и произведены работы по тушению возникшего условного возгорания на площади 150 квадратных метрах и защиту смежных помещений.В ходе разведки в гостинице на третьем этаже был обнаружен один из посетителей, который из-за сильного задымления не смог самостоятельно эвакуироваться по лестничному маршу.Для спасения условного пострадавшего была развернули автолестницу АЛ-30, с помощью которой мужчину спасли и передали врачам скорой медицинской помощи.⁃ Сложность тушения таких объектов заключается в том, что здание имеет большое количество пустотных перекрытий, что может способствовать стремительному скрытому распространению пожара. Кроме того, вблизи строения проходят трамвайные линии. В ходе учения, условно было организовано обесточивание высоковольтных линий электротранспорта и перекрытие движения трамваем во взаимодействии с ГИБДД, - отметил руководитель учения, начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Бокарев.